"Пернатая вахта Ямбурга" стартовала в Новом УренгоеСегодня в 11:03
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Став продолжением летней экспедиции.
9 ноября 2017 года в Новом Уренгое открылась фотовыставка "Пернатая вахта Ямбурга". Поддержку в организации экспозиции на базе МОУ ДОД "Детская экологическая станция" оказало ООО "Газпром добыча Ямбург".
Посетители смогут увидеть эксклюзивные фотокадры прошедшей в июне - июле экологической экспедиции, исследовавшей животный мир Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и бассейна реки Пойловояха. В ее состав вошли не только научные сотрудники, но и воспитанники новоуренгойской Детской экологической станции.
"Прошедшая экспедиция – это фактически независимый аудит природоохранной деятельности, которую мы ведем в районе Ямбурга уже более 30 лет, – отметил на открытии выставки заместитель главного инженера по научно-технической работе и экологии ООО "Газпром добыча Ямбург" Анатолий Арабский. – Действительно, в районе Ямбурга живет порядка 70 различных пернатых. Среди них – краснокнижные птицы".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, в ходе научной экспедиции исследователи установили места гнездования, получили данные по численности и пространственному распределению птиц и животных на территориях с различной антропогенной нагрузкой. Документально подтверждено, что на всей обследованной территории условия для сохранения биоразнообразия хорошие, численность птиц увеличилась по сравнению с восьмидесятыми годами прошлого века.
Сокол-сапсан
Орнитологи отметили 75 видов птиц, в том числе 4 краснокнижных – малый лебедь, турпан, орлан-белохвост и сапсан. Во время экспедиции был обнаружен один из видов снегирей, который не типичен для Крайнего Севера, а также найдены довольно крупные останки мамонта.
Белая куропатка
Птенцы зимняка
Заяц-беляк
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