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Свердловским зэкам пытались передать почти 600 мобильниковСегодня в 12:08

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Наркотики и алкоголь.

За 9 месяцев 2017 года при досмотре посылок, адресованных заключенным свердловских учреждений исполнения наказаний, было изъято 589 мобильных телефонов. Об этом "Уралинформбюро" сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.

Помимо техники осужденным пытались передать свыше 82 граммов наркотиков, более 5 литров спиртных напитков и 40 400 рублей.

"В ходе общих обысков нарушений законности сотрудниками учреждений и отделов специального назначения ГУФСИН не допущено", - добавил собеседник агентства.

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