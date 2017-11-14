Наркотики и алкоголь.

За 9 месяцев 2017 года при досмотре посылок, адресованных заключенным свердловских учреждений исполнения наказаний, было изъято 589 мобильных телефонов. Об этом "Уралинформбюро" сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.

Помимо техники осужденным пытались передать свыше 82 граммов наркотиков, более 5 литров спиртных напитков и 40 400 рублей.

"В ходе общих обысков нарушений законности сотрудниками учреждений и отделов специального назначения ГУФСИН не допущено", - добавил собеседник агентства.