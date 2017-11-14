Здание ожидает перепланировка.

Бывшее здание Гуманитарного университета на улице Комсомольской отдадут под общеобразовательную школу. Об этом заявил в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний" замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко.

По словам вице-мэра, здание находится в хорошем состоянии, но требует ремонта и перепланировки. С предыдущим арендатором, Гуманитарным университетом, договор аренды мэрия расторгла в 2016 году. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", причинами закрытия вуза стали лишение его государственной аккредитации и претензии со стороны Рособрнадзора.

Также в планах мэрии капитальный ремонт школы №81 на улице Избирателей. На 2018 год запланирована разработка проектно-сметной документации по этому объекту. Ожидается софинансирование из областного бюджета. Кроме того, Вадим Дударенко анонсировал завершение до конца 2017 года капремонта еще двух важных для города образовательных объектов: начальной школы №39 на улице Циолковского и детского сада №571 на улице Парковой вместимостью 175 мест.

"Мы его возвращаем в сеть после длительного перерыва", — пояснил вице-мэр, уточнив, что здание детского сада на протяжении долгих лет арендовала налоговая полиция. "Это последний объект, который мы освобождаем (от аренды госструктур, — прим.ред.)", — заверил Дударенко.

Следует отметить, что на днях сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, которое увеличивает объем финансирование муниципальной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016 – 2025 годы". Судя по документу, этого удалось достичь за счет дополнительных ассигнований из областного бюджета.