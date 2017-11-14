Через десять лет.

Профессии, которые можно заменить программным обеспечением, вымрут через 10 лет. Речь идет о бухгалтерах, юристах, менеджерах и операционистах. Сегодня такие должности в 80% случаев занимают женщины. Таким образом, Россию к 2027 году накроет женская безработица.

Неутешительный прогноз сделала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, сообщает ТАСС. Она предположила, что в будущем женщины могут найти свое место в секторе НКО.

По данным Росстата на сентябрь 2017 года, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет составляла 76,6 миллиона человек. 3,8 миллиона из них - безработные. Доля женщин в числе последних составила 47%, передает "Уралинформбюро".