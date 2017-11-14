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Краса Вселенной живет в ТаджикистанеСегодня в 13:10

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Конкурс проходил в Сети.

"Красой Вселенной 2017" стала Анна Муминова из Душанбе. Татьяне Фомичевой из Москвы присвоен титул "Первая Вице-Краса Вселенной 2017", а Марии Демидовой из Новокузнецка - "Вторая Вице-Краса Вселенной 2017", сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Церемония награждения прошла в "Сочи Казино и Курорт". Победительница получила денежный приз и изящную корону, а также право войти в состав жюри международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2018". Его планируется провести в сентябре будущего года в Monte Carlo Casino Las Vegas.

26-летняя Анна Муминова является профессиональной моделью. За ее плечами множество модных показов, в том числе и International Fashion Week. Кроме того девушка имеет высшее экономическое образование.

Стоит отметить, что кастинги на "Красу Вселенной" были запущены по всему миру в 2016 году. В отборочных турах участвовали представительницы 10 стран. В течение нескольких месяцев на сайте конкурса шли интернет-голосования, на церемонию награждения в Сочи приехали лишь три финалистки.

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