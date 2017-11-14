Российского детского фонда.

Вадим Яшин и Наталья Аслаповская из Кыргызстана получили международную премию Российского детского фонда (РДФ). Супруги воспитали 132 ребенка - 5 родных и 128 приемных, пишет Sputnik.

Премия была вручена в номинации "Благородному родительству - благодарное детство". На нее претендовали воспитатели семейных детских домов, родителям приемных семей, образцовых многодетных семей и усыновители со стажем больше 10 лет.

Церемония награждения прошла в рамках Международного съезда волонтеров детства в Москве, приуроченного к 30-летию РДФ, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что семья Яшина и Аслаповской стала единственной в странах СНГ, получившей награду российского детского фонда.