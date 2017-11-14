Рейсы будут летать дважды в неделю.

Екатеринбург и Пермь свяжет прямое регулярное авиасообщение. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта Кольцово.

На самолете Л-410 "Комиавиатранс" из уральской столицы в Прикамье можно будет добраться за час. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21.40 в понедельник и 15.15 в пятницу, из Перми - в 19.30 и 13.15 соответственно.

Стоит отметить, что в 2017 году самолеты из уральской авиагавани летают по 46 внутренним направлениям.