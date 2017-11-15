Его разыскивают третий день.

В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего Павла Путилова, который днем 12 ноября ушел из дома и не вернулся.

Подросток проживает в доме №14 по переулку Парковый. "На розыск учащегося ор­иентирован личный состав екатеринбургской полиции, организованы все необходимые мероприятия для установления местонахождения ушедшего подростка, а также его возвращения законным представителям", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Приметы ребенка: рост 152-153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в оранжевый пуховик с синими вставками, черную шапку с серой полосой, темно-синие брюки, черные ботинки на шнуровке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана, просят сообщить ее по телефонам: 8 (343) 369-98-98, 356-42-03, 294-14-94 или 02.