В Екатеринбурге пропал 11-летний школьник14 ноября в 15:08
- Текст
- Комментарии (1)
Его разыскивают третий день.
В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего Павла Путилова, который днем 12 ноября ушел из дома и не вернулся.
Подросток проживает в доме №14 по переулку Парковый. "На розыск учащегося ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, организованы все необходимые мероприятия для установления местонахождения ушедшего подростка, а также его возвращения законным представителям", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Приметы ребенка: рост 152-153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в оранжевый пуховик с синими вставками, черную шапку с серой полосой, темно-синие брюки, черные ботинки на шнуровке.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана, просят сообщить ее по телефонам: 8 (343) 369-98-98, 356-42-03, 294-14-94 или 02.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
На детской площадке пер. Парковый, д.41, корп.3,4 постоянно тусуются местные дети, приходят из других дворов, наверняка и этот пацан там бывал, надо с подростками, которые тусуются на той детской площадке, пообщаться, показать то фото, может они что про него знают. Несколько месяцев тому назад, летом было, на той детской площадке была страшная драка, пацан примерно такого же возраста, как и этот, бил другого пацана поменьше, который проживает в доме пер. Парковый, д.41, корп.4. Тот, которого били, страшно закричал. А тот. который бил, бил по-настоящему, во всяком случае, со стороны так можно было понять. т.е. бил кулаком со всей силы, предварительно уронив его на землю. И бил так, как показывают в сериалах про бандитов или как на боях без правил бьют, т.е. можно было даже со стороны подумать, что он его старался убить. Конечно. если это была не постановка, ради развлечений, которые создают тупые взрослые придурки. Но тот пацан, которого били, был с ссадиной на лбу, видимо, когда его уронили на землю, он её и получил, он громко плакал. Я не хочу сказать. что тот, который бил, был тот самый пацан, который на фото, они все как на одно лицо, я не знаю кто это был. Но лицо того парня, который бил другого пацана. было такого же типа, похож. На скамеечке сидели подростки, которые были намного старше, лет 14-15, им сначала сказали. чтобы они тех пацанов разняли, но они даже не прореагировали, хотя всё видели. Ту драку остановила женщина соседка.ответить
- Последние новости
-
14 ноября в 19:49
Баул - главная улика: сыщики просят помощи в розыске екатеринбургских педофилов
Надругавшихся над 12-летней школьницей.14 ноября в 19:26
Екатеринбург увеличил смету школьного капремонта
За счет областных денег.14 ноября в 19:18
800 работников качканарского "Металлиста" готовятся к голодовке
Из-за банкротства завода.14 ноября в 19:13
Екатеринбургские риелторы пророчат возвращение 90-х
В случае запрета эксклюзивных договоров.14 ноября в 18:58
Застройка Цыганского поселка грозит Екатеринбургу новыми пробками
И "головняками" с землей.14 ноября в 18:34
Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 поддержат города России
На стратегическом форуме.14 ноября в 18:22
Два екатеринбургских депутата поплатятся мандатами за свои блага
Скрытые от налоговой.14 ноября в 18:11
ЕВРАЗ Качканарский ГОК наградили за успехи
В охране труда и культуре производства.14 ноября в 18:02
В Серове магазинную кражу раскрыли благодаря ссоре соседей
На павильон напали дважды.14 ноября в 17:57
В Московском регионе задержали 70 экстремистов "Таблиги Джамаат"
С руководством из Центральной Азии.14 ноября в 17:48
В Жуковском встретили "юбилейный" лайнер "Уральских авиалиний"
Отметив год успешного партнерства.14 ноября в 17:45
Жители Тюмени вновь останутся без воды
На сутки.14 ноября в 17:40
Екатеринбуржцы будут зарабатывать по 56 тысяч рублей в месяц
Через 3 года.14 ноября в 17:33
"Дядя Вова, мы с тобой": депутат Госдумы посвятила Путину видеоклип
Снятый в Сталинграде.14 ноября в 17:20
Судьбу "военной" школы в Екатеринбурге будет решать Шойгу
Как и ее учеников.
Главные новости
- 14 ноября в 19:18800 работников качканарского "Металлиста" готовятся к голодовке
- 14 ноября в 18:58Застройка Цыганского поселка грозит Екатеринбургу новыми пробками
- 14 ноября в 17:20Судьбу "военной" школы в Екатеринбурге будет решать Шойгу
- 14 ноября в 17:16Екатеринбургу повысят дипломатический статус
- 14 ноября в 17:04Гастарбайтеры пополнят свердловский бюджет на миллиард
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.