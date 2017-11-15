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В Екатеринбурге пропал 11-летний школьник14 ноября в 15:08

Его разыскивают третий день.

В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего Павла Путилова, который днем 12 ноября ушел из дома и не вернулся.

Подросток проживает в доме №14 по переулку Парковый. "На розыск учащегося ор­иентирован личный состав екатеринбургской полиции, организованы все необходимые мероприятия для установления местонахождения ушедшего подростка, а также его возвращения законным представителям", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Приметы ребенка: рост 152-153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в оранжевый пуховик с синими вставками, черную шапку с серой полосой, темно-синие брюки, черные ботинки на шнуровке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана, просят сообщить ее по телефонам: 8 (343) 369-98-98, 356-42-03, 294-14-94 или 02.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
я живу там 14 ноября в 16:41

На детской площадке пер. Парковый, д.41, корп.3,4 постоянно тусуются местные дети, приходят из других дворов, наверняка и этот пацан там бывал, надо с подростками, которые тусуются на той детской площадке, пообщаться, показать то фото, может они что про него знают. Несколько месяцев тому назад, летом было, на той детской площадке была страшная драка, пацан примерно такого же возраста, как и этот, бил другого пацана поменьше, который проживает в доме пер. Парковый, д.41, корп.4. Тот, которого били, страшно закричал. А тот. который бил, бил по-настоящему, во всяком случае, со стороны так можно было понять. т.е. бил кулаком со всей силы, предварительно уронив его на землю. И бил так, как показывают в сериалах про бандитов или как на боях без правил бьют, т.е. можно было даже со стороны подумать, что он его старался убить. Конечно. если это была не постановка, ради развлечений, которые создают тупые взрослые придурки. Но тот пацан, которого били, был с ссадиной на лбу, видимо, когда его уронили на землю, он её и получил, он громко плакал. Я не хочу сказать. что тот, который бил, был тот самый пацан, который на фото, они все как на одно лицо, я не знаю кто это был. Но лицо того парня, который бил другого пацана. было такого же типа, похож. На скамеечке сидели подростки, которые были намного старше, лет 14-15, им сначала сказали. чтобы они тех пацанов разняли, но они даже не прореагировали, хотя всё видели. Ту драку остановила женщина соседка.

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