Судьбу "военной" школы в Екатеринбурге будет решать Шойгу14 ноября в 17:20
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Как и ее учеников.
Две недели ученики школы №84 Екатеринбурга не могут нормально учиться: в половине здания нет отопления. Для учащихся 5-11 классов меняют расписание, чтобы проводить уроки в части, приспособленной для начальной школы. И дети, и родители, и педагоги не знают, какова дальнейшая судьба учебного заведения, которое не ремонтировалось уже четверть века. В этом учебном году она могла и не распахнуть свои двери, но была принята надзорными органами "условно". Но что будет дальше?
В "Уралинформбюро" обратилась мама будущего первоклассника, которая пыталась выяснить, в какую школу сможет попасть ее ребенок на законных основаниях. "Представитель школы, с которым я связалась, пытаясь решить этот вопрос, сказал, что школу будут сносить, потому что ремонтировать там нечего. А в управлении образования Чкаловского района заверили, что прием в школу на следующий учебный год будет вестись. Хотелось бы, чтобы чиновники наконец-то приняли хоть какое-то решение. Февраль придет незаметно, а с ним и необходимость записываться в первый класс. Но, откровенно говоря, отдавать ребенка в школу, которая вызывает опасения специалистов, совсем не хочется", - рассказала собеседница агентства Анна.
Стоит отметить, что мнение родителей расходятся: одни ждут, когда школа будет официально закрыта и они смогут без использования серых схем перевести или записать ребенка в другое учебное заведение, других ветхость здания смущает меньше - главное, чтобы школа была в шаговой доступности от дома, поэтому они выступают против закрытия СОШ №84.
Так выглядела школа №84 накануне 1 сентября 2017 года. Фото: ok.ru/group32voennygo
13 ноября депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских написал в своем "Живом журнале", что здание школы, расположенной на Листопадной, 4 в 19 военном городке, руководство ЦВО готово передать на баланс Екатеринбурга, если мэрия перенесет ограждение и проведет за свой счет кадастровые работы. Однако в пресс-службе гордумы корреспонденту "Уралинформбюро" сообщили, что о публикации федерального парламентария не оповещены.
При этом уже 14 ноября депутаты гордумы на заседании решили составить обращение на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу "По вопросу предоставления земельного участка и здания, занимаемого Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 84, в собственность МО "город Екатеринбург". Перед этим народным избранникам был представлен отчет о ситуации в учреждении.
"Большинство систем обеспечения полноценной и безопасной эксплуатации здания устарело и требует срочного ремонта. (...) Кроме того, администрация МБОУ СОШ № 84 не имеет возможности лицензировать медицинский кабинет и предоставлять помещение с соответствующими условиями медицинским работникам органов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся. Таким образом, на настоящий момент оказать обучающимся МБОУ СОШ № 84 качественные, современные, комфортные, безопасные образовательные услуги не представляется возможным. Состояние здания таково, что в 2017/2018 учебном году деятельность школы может быть приостановлена по причине запрета надзорными органами Роспотребнадзора и государственного пожарного надзора", - гласит документ за подписью и.о. замглавы мэрии по вопросам социальной политики Сергея Тушина (копия имеется в распоряжении редакции).
Активное участие в ремонте учебного заведения принимали родители школьников, фото: ok.ru/group32voennygo
В настоящее время рассматриваются два варианта решения проблемы: ремонт школы силами администрации, если Минобороны передаст строение на баланс муниципалитета, либо силами министерства, если будет принято обратное решение. Однако специалистам при этом еще предстоит оценить, подлежит ли ремонту здание 1959 года постройки.
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