×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С российских прилавков исчезнут "легкие" и "мягкие" сигаретыСегодня в 08:40

  • Текст

Вступил в силу новый регламент.

15 ноября 2017 года в России вступил в силу обновленный регламент Таможенного союза по формату сигаретных пачек. Согласно поправкам, в значительной степени должен измениться их дизайн, пишет RT.

Изображения о вреде курения теперь должны наноситься на обе стороны пачки и занимать не менее половины их площади. Запрещено размещать на сигаретных упаковках картинки, вызывающие ассоциации с продуктами питания (например, ягоды или фрукты), а внутри – рекламные вкладыши.

Кроме того, по новым правилам нельзя указывать слова или словосочетания, которые могут вызвать у потребителя впечатление о низком вреде курения, - "легкие", "мягкие", "с низким содержанием смол" и подобные, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Табачка не найдется»

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×