Вступил в силу новый регламент.

15 ноября 2017 года в России вступил в силу обновленный регламент Таможенного союза по формату сигаретных пачек. Согласно поправкам, в значительной степени должен измениться их дизайн, пишет RT.

Изображения о вреде курения теперь должны наноситься на обе стороны пачки и занимать не менее половины их площади. Запрещено размещать на сигаретных упаковках картинки, вызывающие ассоциации с продуктами питания (например, ягоды или фрукты), а внутри – рекламные вкладыши.

Кроме того, по новым правилам нельзя указывать слова или словосочетания, которые могут вызвать у потребителя впечатление о низком вреде курения, - "легкие", "мягкие", "с низким содержанием смол" и подобные, передает "Уралинформбюро".