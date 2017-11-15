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Спасшего екатеринбургских школьников водителя сделают Героем РоссииСегодня в 09:04

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Посмертно.

Водителя автобуса, который погиб в результате ДТП в Ярославской области, выдвинут на звание "Героя России".

"Мы будем ходатайствовать о присвоении Сергею Юрьевичу Блохину звания "Герой России", - говорится на странице ярославского детского омбудсмена Михаила Крупина в Facebook.

Как ранее писало "Уралинформбюро", вечером 8 ноября 2017 года в Ярославской области столкнулись грузовик и автобус, в котором ехали екатеринбургские школьники. Виновником аварии стал водитель грузовика, который выезжал с второстепенной дороги.

Управлявший автобусом Сергей Блохин успел предупредить детей об опасности, и они сгруппировались. Основной удар пришелся на водительскую сторону. Шофер скончался в реанимации в тот же день. У него осталось трое детей - младшему 9 лет, а старший служит в армии.

"Ценой своей жизни Сергей Блохин спас всех пассажиров. Он поступил как настоящий профессионал, уберег детей от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть", - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Виновник аварии в настоящее время арестован.

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