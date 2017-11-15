Из Узбекистана.

Полиция Санкт-Петербурга накрыла бордель, где работала 73-летняя проститутка из Узбекистана. Один час с ней, по данным оперативников, стоил 1200 рублей, передает "Уралинформбюро".

Ветеран древнейшей профессии Шарин вместе с 35-летней неизвестной соотечественницей и 31-летней читинкой Екатериной получили по административному штрафу в 2000 рублей.

Правоохранителям только предстоит выяснить, почему в 73 года женщина решилась на столь отчаянный способ заработка, пишет "Комсомольская правда".

Владельцу борделя грозит до 3 лет лишения свободы. Если выяснится, что он руководил притоном не один, срок может увеличиться вдвое.