Передарить будет нельзя.

Госдума намерена разработать законопроект, согласно которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Документ предполагает создание специального госреестра таких карт, а также ужесточение контроля за ними во избежание мошенничества, передает "Уралинформбюро".

"Сейчас контроль за продаваемыми SIM-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения SIM-карты смогут стать полноценным идентификатором личности. В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По SIM-картам впоследствии можно будет оформить кредит", - пояснил "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов: "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Количество SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограничивать, однако запретят передачу приобретенных SIM-карт третьим лицам.

Мнения экспертов по предложению Госдумы разделилось. Одни считают, что SIM-карты станут удобным способом хранения и передачи персональных данных. Другие пугают риском дублирования SIM-карт мошенниками, избежать которого можно будет только выдавая карты под большим контролем государства.

Стоит отметить, что в Росфинмониторинге отказались поддержать инициативу парламентариев.