В 2017 году.

Тюменская область и Пермский край вошли в ТОП-5 субъектов с самым большим количеством вновь выявленных ВИЧ-инфицированных. Этот показатель превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. Таковы данные Роспотребнадзора за январь-сентябрь 2017 года, сообщают "Известия".

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Кемеровской области. На втором и третьем местах - Иркутская и Тюменская область. Замыкают ТОП-5 Новосибирская область и Пермский край, передает "Уралинформбюро".

Еще в 24 регионах уровень заболеваемости превышает средний по стране, но не так значительно. Свердловская область, прошлогодний "лидер" по заболеваемости, по темпам выявления новых зараженных оказалась на 15-м месте (65,24 случая новых заражений ВИЧ на 100 тысяч населения).

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, лидерами по числу новых зараженных становятся те регионы, где исторически проживает много людей с ВИЧ. В свою очередь, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией высока в тех регионах, где наиболее распространено потребление наркотиков. Причем, "разгул" вируса связан не только с инъекционной наркоманией, но и с "половыми поведенческими расстройствами" на фоне употребления запрещенных веществ другими способами.

Ранее по теме:

ВИЧ вывел Екатеринбург в ТОП "Яндекса"

Нехватка лекарств ударила по тысячам свердловчан