×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральские регионы лидируют по числу инфицированных ВИЧСегодня в 10:31

  • Текст

В 2017 году.

Тюменская область и Пермский край вошли в ТОП-5 субъектов с самым большим количеством вновь выявленных ВИЧ-инфицированных. Этот показатель превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. Таковы данные Роспотребнадзора за январь-сентябрь 2017 года, сообщают "Известия".

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Кемеровской области. На втором и третьем местах - Иркутская и Тюменская область. Замыкают ТОП-5 Новосибирская область и Пермский край, передает "Уралинформбюро".

Еще в 24 регионах уровень заболеваемости превышает средний по стране, но не так значительно. Свердловская область, прошлогодний "лидер" по заболеваемости, по темпам выявления новых зараженных оказалась на 15-м месте (65,24 случая новых заражений ВИЧ на 100 тысяч населения).

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, лидерами по числу новых зараженных становятся те регионы, где исторически проживает много людей с ВИЧ. В свою очередь, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией высока в тех регионах, где наиболее распространено потребление наркотиков. Причем, "разгул" вируса связан не только с инъекционной наркоманией, но и с "половыми поведенческими расстройствами" на фоне употребления запрещенных веществ другими способами.

Ранее по теме:
ВИЧ вывел Екатеринбург в ТОП "Яндекса"
Нехватка лекарств ударила по тысячам свердловчан

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×