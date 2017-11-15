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Чешских туристов оштрафовали за "обнаженку" в центре АстаныСегодня в 10:45

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Они подражали Борату.

В Астане задержали шестерых чешских туристов, устроивших фотосессию в центре города. Иностранцы делали снимки на фоне надписи I love Astana в так называемых купальниках Бората, пишет Lenta.ru.

За появление в непристойном виде туристов оштрафовали по статье о мелком хулиганстве. Каждый из иностранцев заплатил по 68 долларов, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что картина Саши Барона Коэна "Борат" вышла в прокат в 2006 году. По сюжету казахстанский журналист Борат Сагдиев отправляется в Калифорнию, чтобы жениться на звезде мужских журналов и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон.

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