Они подражали Борату.

В Астане задержали шестерых чешских туристов, устроивших фотосессию в центре города. Иностранцы делали снимки на фоне надписи I love Astana в так называемых купальниках Бората, пишет Lenta.ru.

За появление в непристойном виде туристов оштрафовали по статье о мелком хулиганстве. Каждый из иностранцев заплатил по 68 долларов, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что картина Саши Барона Коэна "Борат" вышла в прокат в 2006 году. По сюжету казахстанский журналист Борат Сагдиев отправляется в Калифорнию, чтобы жениться на звезде мужских журналов и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон.