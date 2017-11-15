Бойтесь центра!

Аналитики "Яндекса" назвали самые аварийные и самые опасные места на дорогах Екатеринбурга. Рейтинг сделан на основе данных о ДТП, которые оставляли водители в приложениях "Яндекс. Карты" и "Яндекс. Навигатор".

Как пояснили "Уралинформбюро" в pr-департаменте компании, аварийными местами считаются те, где оставлено больше всего отметок о ДТП. В эту категорию попали участки дорог рядом со станциями метро, выездами из торговых и бизнес-центров, а также крупные автомагистрали (улицы Халтурина и Малышева, проспект Космонавтов и Объездная дорога).

Возглавляет ТОП-10 аварийных участков перекресток Амундсена - Объездная, на втором месте - развязка Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной, третье место за перекрестком Халтурина - Готвальда - Бебеля.

Также в перечень попали перекрестки: Халтурина - Долорес Ибаррури, Челюскинцев - проспект Космонавтов, Сибирский тракт - Комсомольская, Малышева - Восточная, участок между Комсомольской и Дублером Сибирского тракта, развязка Кольцовского тракта и Объездной, а также участок Базового переулка у дома №7.

Опасными местами являются те, где велика вероятность попасть в ДТП. Сюда относятся перекрестки со сложной схемой движения и без светофоров. И самым опасным признано пересечение улицы Амундсена и Объездной дороги. За ним следует перекресток Теплоходного проезда и Пехотинцев, а также пересечение Завокзальной и проспекта Космонавтов.

В ТОП-10 также попали перекрестки Серафимы Дерябиной - Академика Бардина, проспекта Ленина - Восточной, Объездной дороги - Серафимы Дерябиной, участок между Комсомольской и дублером Сибирского тракта, участок Базового переулка у дома №7, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Бакинских Комиссаров, а также перекресток Щорса - Белинского.

Красные метки - самые аварийные места

Синие метки - места, где велика вероятность попасть в ДТП

Следует отметить, что за год возросло количество ДТП в центре города, особенно на улицах Малышева и Луначарского. Вероятность встретить аварию или попасть в нее увеличилась почти по всему Екатеринбургу.