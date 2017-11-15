Каждый пятый екатеринбуржец стал жертвой сексизмаСегодня в 11:13
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На рабочем месте.
Жителей Екатеринбурга часто притесняют по половому или возрастному признаку. С подобной проблемой сталкивались как минимум 17% горожан - таков итог опроса 1 096 человек, проведенного порталом "Зарплата.ру".
С сексизмом на работе сталкивались 25% екатеринбурженок, из них каждая третья посетовала на приставания со стороны коллег. 16% респонденток отметили некорректные высказывания других сотрудников, 13% - трудности в продвижении по службе, 12% - снижение уровня зарплаты или премии. Каждая двадцать пятая пожаловалась, что ей не поручают важную работу.
Чаще всего с дискриминацией сталкивались работницы бухгалтерии (15%), сферы недвижимости (14%), услуг (14%) и юриспруденции (13%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Зарплата.ру".
Среди мужчин в Екатеринбурге жертвой сексизма на работе стал каждый пятый. О несправедливом снижении зарплаты и премии рассказали 41% опрошенных. Предвзятое отношение со стороны коллег отметили 36%. Большинство из мужчин, ответивших утвердительно, работает в сфере продаж (21%), недвижимости (21%), юриспруденции (16%) и информационных технологий (13%).
Стоит отметить, что зачастую некорректные высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев позволяют себе именно представители сильного пола. В этом сознались 25% опрошенных. Однако в некорректном поведении с коллегами не созналась ни одна дама.
"Несмотря на смещающийся тренд в сторону унификации профессий по половому признаку, на работе люди сталкиваются с проявлениями сексизма чаще, чем можно представить. Часто такое происходит в "мужских" отраслях работы – промышленности и строительстве. Но мужчины тоже попадают в ситуации дискриминации по половому признаку в сферах образования, услуг и продаж. Многое зависит от внутренней политики компании и компетентности руководства – позволяют ли они подобное поведение себе и своим подчиненным", – отметил руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций "Зарплата.ру" Иван Чирков.
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