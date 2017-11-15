×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские города провалили программу благоустройства дворовСегодня в 11:42

  • Текст

Екатеринбург - в списке "двоечников".

В Свердловской области названы муниципалитеты, отстающие в реализации программы по созданию комфортной городской среды. Из 99 дворов благоустройство завершено в 28, а из 34 общественных территорий – лишь в девяти. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе реготделения Общероссийского народного фронта.

Среди проваливших программу благоустройства - 30 городов. Кроме того, в городских округах Карпинск, Богданович, Невьянский и Полевской, а также в Екатеринбурге не завершены конкурсные процедуры по ремонту четырех дворов и одной общественной территории.

Программу успешно и в сроки воплотили только в Первоуральске, Каменске-Уральском и Асбесте.

Впрочем, проведенным благоустройством "фронтовики" остались не очень довольны. У них сложилось впечатление, что специалистам, осуществляющим работы, "не хватило компетенции в сфере ландшафтной архитектуры, зонирования и проектного управления".

"Целью благоустройства является создание именно комфортной городской среды. Во дворе люди должны чувствовать себя уютно и безопасно. Сейчас во дворах создается ощущение гонки за количеством детских горок и аттракционов", - отметили общественники.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×