Екатеринбург - в списке "двоечников".

В Свердловской области названы муниципалитеты, отстающие в реализации программы по созданию комфортной городской среды. Из 99 дворов благоустройство завершено в 28, а из 34 общественных территорий – лишь в девяти. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе реготделения Общероссийского народного фронта.

Среди проваливших программу благоустройства - 30 городов. Кроме того, в городских округах Карпинск, Богданович, Невьянский и Полевской, а также в Екатеринбурге не завершены конкурсные процедуры по ремонту четырех дворов и одной общественной территории.

Программу успешно и в сроки воплотили только в Первоуральске, Каменске-Уральском и Асбесте.

Впрочем, проведенным благоустройством "фронтовики" остались не очень довольны. У них сложилось впечатление, что специалистам, осуществляющим работы, "не хватило компетенции в сфере ландшафтной архитектуры, зонирования и проектного управления".

"Целью благоустройства является создание именно комфортной городской среды. Во дворе люди должны чувствовать себя уютно и безопасно. Сейчас во дворах создается ощущение гонки за количеством детских горок и аттракционов", - отметили общественники.