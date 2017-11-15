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Свердловские выпускницы рассказали о самой желанной работеСегодня в 11:59

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После вуза.

Большинство свердловских выпускниц вузов хотят работать в области информационных технологий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Headhunter среди девушек-соискателей в возрасте до 25 лет, передает "Уралинформбюро".

Выпускницы ответили на вопросы, чем их привлекает IT-сфера. 80% отметили динамичность и перспективность этой области, 61% - возможность решать интересные задачи и 51% - высокие зарплаты. Вариант "это тешит мое самолюбие, потому что вокруг много мужчин" выбрали 2% девушек, а 18% опрошенных считают, что быть женщиной-программистом – это еще и сексуально.

По оценке специалистов, доля выпускниц, желающих работать в IT-сфере, по сравнению с 2015 годом выросла на 10%. Запросы соискателей соответствуют потребностям работодателей. На сегодня 12% свердловских работодателей ищут себе сотрудников именно в сфере IT, и это на 42% больше, чем в предыдущем году.

Отмечается также, что высокая привлекательность сферы информационных технологий объясняется тем, что девушки-выпускницы уверены в простоте работы. 59% опрошенных считают, что деятельностью в сфере IT – это несложно.

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