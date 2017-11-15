Ректор УрФУ Кокшаров опроверг планы по выселению студентовСегодня в 12:40
- Текст
И намерен найти источник дезинформации.
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров опроверг информацию о выселении студентов ради ЧМ-2018. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель независимого профкома вуза Дмитрий Трынов.
"Сегодня со мной связался ректор УрФУ В. А. Кокшаров и подробно рассказал о планах университета в период ЧМ 2018. В частности он сообщил, что "никаких переносов сессий, дипломирования и пр. не планируется". А тему с "переселением студентов" назвал "слухами и клеветой на родной вуз". Это официальная позиция", - написал Трынов на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
По его словам, Виктор Кокшаров обещал найти источник дезинформации. "Мы с ректором договорились, если будут реальные случаи давления на ребят, то будем обращаться к нему лично", - добавил глава профкома.
Стоит напомнить, что ранее Дмитрий Трынов выступил с заявлением о том, что студентов Уральского федерального университета начнут выселять из общежитий с 15 мая 2018 года. Дескать, "решение уже принято", и студенты подписывают соответствующие уведомления.
Информация о том, что учащимся екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, обеспечивающим безопасность на ЧМ-2018, прошла в конце октября. Российский студенческий союз даже направил в правительство обращение с просьбой не допустить досрочного выселения учащихся из общежитий в следующем году.
Ранее по теме:
Студентов УрФУ "выселят" из общежитий в мае ради ЧМ-2018
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:55
Мошенники "раскинули" соцсети на клиентов банков
Все вопросы лучше решать по телефону.Сегодня в 16:50
Бортпроводник "ЮТэйр" вынуждено "посадил" лайнер в Тюмени
Ему стало плохо.Сегодня в 16:47
Инспекторы "Екатеринбурггаза" и МЧС провели рейд газовой безопасности
Знатоков правил безопасности наградили пряниками.Сегодня в 16:39
В доме Лошагина обнаружили порностудию
Пока искали наркотики.Сегодня в 16:39
Директора екатеринбургского лицея №110 наказали за тараканов
После проверки.Сегодня в 16:31
Тюменцев готовят к выборам со школьной скамьи
На парламентских уроках.Сегодня в 16:09
Спрятали тела в холодильник: родители убили двоих маленьких сыновей
Суд начался.Сегодня в 15:39
Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
Впереди уголовные дела.Сегодня в 15:28
Погибшую в Китае 14-летнюю пермячку могли отравить
В ее организме нашли яд.Сегодня в 15:10
Златоуст и Миасс могут слиться в агломерацию
Чтобы не обезлюдеть к 2030 году.Сегодня в 14:50
Казахстанского торговца школьницами экстрадировали из Дубая
Мужчина продавал девушек в секс-рабство.Сегодня в 14:47
Живого качканарца признали мертвым и похоронили
После пожара.Сегодня в 14:33
Директора челябинского театра арестовали за взяточничество
И присвоение имущества.Сегодня в 14:29
Антипинский НПЗ увеличил выпуск нафты
В октябре.Сегодня в 14:19
В Екатеринбурге обкатывают электробус
С запасом хода 20 километров.
Главные новости
- Сегодня в 16:39Директора екатеринбургского лицея №110 наказали за тараканов
- Сегодня в 15:39Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
- Сегодня в 15:28Погибшую в Китае 14-летнюю пермячку могли отравить
- Сегодня в 14:06Построить "Большой Екатеринбург" мешает федеральный закон
- Сегодня в 13:40Гендиректор качканарского "Металлиста" объяснится по зарплатным долгам в прокуратуре
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.