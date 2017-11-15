И намерен найти источник дезинформации.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров опроверг информацию о выселении студентов ради ЧМ-2018. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель независимого профкома вуза Дмитрий Трынов.

"Сегодня со мной связался ректор УрФУ В. А. Кокшаров и подробно рассказал о планах университета в период ЧМ 2018. В частности он сообщил, что "никаких переносов сессий, дипломирования и пр. не планируется". А тему с "переселением студентов" назвал "слухами и клеветой на родной вуз". Это официальная позиция", - написал Трынов на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По его словам, Виктор Кокшаров обещал найти источник дезинформации. "Мы с ректором договорились, если будут реальные случаи давления на ребят, то будем обращаться к нему лично", - добавил глава профкома.

Стоит напомнить, что ранее Дмитрий Трынов выступил с заявлением о том, что студентов Уральского федерального университета начнут выселять из общежитий с 15 мая 2018 года. Дескать, "решение уже принято", и студенты подписывают соответствующие уведомления.

Информация о том, что учащимся екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, обеспечивающим безопасность на ЧМ-2018, прошла в конце октября. Российский студенческий союз даже направил в правительство обращение с просьбой не допустить досрочного выселения учащихся из общежитий в следующем году.

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