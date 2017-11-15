Успеть за сутки: екатеринбуржцы атаковали Пенсионный фонд Сегодня в 13:50
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Из-за СНИЛС для детей.
Жители Екатеринбурга жалуются на ажиотаж в городских отделениях Пенсионного фонда. От родителей школьников начальных классов потребовали срочно оформить СНИЛС, и люди с самого утра атакуют организацию.
Об ажиотаже в УПФР Орджоникидзевского района "Уралинформбюро" рассказала екатеринбурженка Наталья, чьи дети учатся в одной из школ на Уралмаше.
"14 ноября родителям пришли СМС-сообщения о том, что к сегодняшнему родительскому собранию нужно в срочном порядке предоставить СНИЛС на детей, необходимый для оформления документов на льготное питание. 15 ноября мы дружной толпой отправились в Пенсионный фонд, где уже в 9 часов утра стояла масса людей. Очередь распределилась на несколько кабинетов. Причем, чтобы оформить СНИЛС, пришлось пройти через три кабинета: в одном заполняешь анкету, в другом – документ распечатывают, в третьем – ламинируют. В итоге я вырулила оттуда только в 12 часов дня", - рассказала Наталья.
По ее словам, сотрудники Пенсионного фонда также были в шоке от наплыва горожан. Как отметил один из специалистов фонда, департамент образования Екатеринбурга еще летом поставили в известность, что школьникам понадобятся СНИЛС.
"Возможно, чиновники забыли сказать об этом и вспомнили в последний день. Не знаю, что будет с теми, кто номер СНИЛС не принесет. В СМС-сообщении было сказано категорично – срочно предоставить", - добавила мама школьников.
Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте образования Екатеринбурга, получение СНИЛС на ребенка – федеральная инициатива: "С 1 января 2018 года, согласно ФЗ №388, начинает работать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). По ней каждый ребенок идентифицируется через СНИЛС. Департамент образования в данном случае выступает как поставщик информации для этой системы".
В ведомстве подчеркнули, что получение СНИЛС на ребенка стало обязательной мерой с 2014 года. Родители должны оформить документ по достижению ребенком 5 лет. Это обеспечивает меры социальной защиты по предоставлению бесплатного питания, в том числе, льготного питания для учащихся с 5 по 11 класс.
Срочность получения СНИЛС обусловлена тем, что система начнет работать с 1 января 2018 года, но первые сведения Екатеринбург должен предоставить к концу ноября.
"Подача СНИЛС не ограничивается одним днем, но сроки действительно очень сжатые – ноябрь, декабрь. Мы просим родителей оформить документ на ребенка в ближайшие сроки", - добавили в департаменте образования.
Причины того, почему информация о получении СНИЛС появилась только сейчас, в ведомстве не объяснили.
Предоставить оперативный комментарий в отделении Пенсионного фонда по Свердловской области "Уралинформбюро" не смогли.
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