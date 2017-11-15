×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Успеть за сутки: екатеринбуржцы атаковали Пенсионный фонд Сегодня в 13:50

  • Текст

Из-за СНИЛС для детей.

Жители Екатеринбурга жалуются на ажиотаж в городских отделениях Пенсионного фонда. От родителей школьников начальных классов потребовали срочно оформить СНИЛС, и люди с самого утра атакуют организацию.

Об ажиотаже в УПФР Орджоникидзевского района "Уралинформбюро" рассказала екатеринбурженка Наталья, чьи дети учатся в одной из школ на Уралмаше.

"14 ноября родителям пришли СМС-сообщения о том, что к сегодняшнему родительскому собранию нужно в срочном порядке предоставить СНИЛС на детей, необходимый для оформления документов на льготное питание. 15 ноября мы дружной толпой отправились в Пенсионный фонд, где уже в 9 часов утра стояла масса людей. Очередь распределилась на несколько кабинетов. Причем, чтобы оформить СНИЛС, пришлось пройти через три кабинета: в одном заполняешь анкету, в другом – документ распечатывают, в третьем – ламинируют. В итоге я вырулила оттуда только в 12 часов дня", - рассказала Наталья.

По ее словам, сотрудники Пенсионного фонда также были в шоке от наплыва горожан. Как отметил один из специалистов фонда, департамент образования Екатеринбурга еще летом поставили в известность, что школьникам понадобятся СНИЛС.

"Возможно, чиновники забыли сказать об этом и вспомнили в последний день. Не знаю, что будет с теми, кто номер СНИЛС не принесет. В СМС-сообщении было сказано категорично – срочно предоставить", - добавила мама школьников.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте образования Екатеринбурга, получение СНИЛС на ребенка – федеральная инициатива: "С 1 января 2018 года, согласно ФЗ №388, начинает работать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). По ней каждый ребенок идентифицируется через СНИЛС. Департамент образования в данном случае выступает как поставщик информации для этой системы".

В ведомстве подчеркнули, что получение СНИЛС на ребенка стало обязательной мерой с 2014 года. Родители должны оформить документ по достижению ребенком 5 лет. Это обеспечивает меры социальной защиты по предоставлению бесплатного питания, в том числе, льготного питания для учащихся с 5 по 11 класс.

Срочность получения СНИЛС обусловлена тем, что система начнет работать с 1 января 2018 года, но первые сведения Екатеринбург должен предоставить к концу ноября.

"Подача СНИЛС не ограничивается одним днем, но сроки действительно очень сжатые – ноябрь, декабрь. Мы просим родителей оформить документ на ребенка в ближайшие сроки", - добавили в департаменте образования.

Причины того, почему информация о получении СНИЛС появилась только сейчас, в ведомстве не объяснили.

Предоставить оперативный комментарий в отделении Пенсионного фонда по Свердловской области "Уралинформбюро" не смогли.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×