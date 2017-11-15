По пути на юг.

С сегодняшнего дня пассажирские поезда РЖД отправятся на юг России в обход Украины. Грузовое движение по новой линии стартовало еще в сентябре 2017 года.

Первыми новую дорогу испытают поезда из Москвы в Адлер, Анапу, Кисловодск, Новороссийск и обратно, а также двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно, пишут "Вести".

По плану, в летний период по участку будет курсировать до 190 поездов в сутки, большая часть из которых – пассажирские составы дальнего следования.

Строить двухпутную электрифицированную линию на участке Журавка - Миллерово начали после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Новая дорога, растянувшаяся на 137 километров, полностью проходит по территории РФ (по Ростовской и Воронежской областям), передает "Уралинформбюро". Ранее поезда, следовавшие на юг, проезжали небольшой участок по территории Украины.

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