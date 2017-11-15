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В Екатеринбурге обкатывают электробусСегодня в 14:19

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С запасом хода 20 километров.

В столице Урала начались испытания электробуса "Мегаполис". Транспортное средство с увеличенным до 20 километров автономным ходом произвело ЗАО "Тролза" (Энгельс). Подзарядка происходит при подсоединении к контактной сети на любом участке маршрута.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТТУ, специалисты приступили к тестированию эксплуатационных и технических характеристик новой модели. Чуть позже водители опробуют ее ходовые качества на линии.

"Мегаполис" отличает современный дизайн, плавное и бесшумное движение. Троллейбус оснащен системой кондиционирования, "бегущей строкой" с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем.

Кроме того, машина позволит экономить до 35% электроэнергии - за счет асинхронного электродвигателя и современного тягового привода.

Предполагается, что электробусы будут ходить по улице Амундсена до микрорайона Академический.

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