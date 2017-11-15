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Живого качканарца признали мертвым и похоронилиСегодня в 14:47

После пожара.

В Качканаре заживо похоронили 37-летнего Вячеслава Жандавлетова. О том, что он официально мертв, мужчина узнал, когда к нему домой позвонили и предложили забрать в детдом сына, ранее оставшегося без матери.

Как сообщает местное издание "Качканарское время", в октябре при пожаре в одном из городских домов погибли два молодых мужчины – 27 и 31 года. Второго погибшего похоронили под именем Вячеслава – его опознали знакомые мужчины.

Чтобы вернуть себе жизнь, Вячеславу придется пройти через суд. Другого варианта нет.

"Свидетельство о смерти оформлено на основании медицинского заключения, выданного патологоанатомом. Мы не решаем, жив человек или мертв. Нам предоставили справку – мы зарегистрировали смерть и выдали свидетельство. Сейчас Вячеславу необходимо обратиться в суд для аннулирования записи о смерти. Из суда документы поступят к нам", - сообщила "Уралинформбюро" руководитель отдела ЗАГС Качканара Юлия Братчикова.

Она подчеркнула, что никаких документов к ним пока не поступало.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
.... Сегодня в 14:51

Кого-то похоронили под чужим именем, значит, это кому-то было надо, чтобы скрыть преступление.

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