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Тюменцев готовят к выборам со школьной скамьиСегодня в 16:31

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На парламентских уроках.

В Тюменском районе ученики старших классов могут повысить свой уровень правовых знаний. Для них проходят парламентские уроки "Гражданин и выборы", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области.

В рамках проекта председатель думы Тюменского муниципального района Валентин Клименко выезжает в школы. Ученикам 9-11 классов он рассказывает о принципах работы депутата, необходимости участия в выборах и механизме работы Общественной молодежной палаты при местной думе.

Сопровождают спикера и сами народные избранники. В Яровской школе в парламентском уроке участвовала депутат от избирательного округа №13 Наталья Филиппова, возглавляющая учебное заведение. Перед учениками Червишевской школе выступил зампредседателя думы Тюменского района Владимир Куракин, а в Боровской школе – представитель избирательного округа №9 Илья Жуковский.

Подростки активно задают гостям вопросы. Особый интерес вызывают возможность работы в общественной молодежной палате и различные нюансы при голосовании на первых в жизни выборах, например: как исполнить гражданский долг, обучаясь в университете в другом городе.

До конца года председатель думы Тюменского района намерен пообщаться с учениками Онохинской, Винзилинской, Кулаковской, Борковской и Успенской школ.

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