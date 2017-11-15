После проверки.

13 ноября Управление Роспотребнадзора по Свердловской области завершило внеплановую проверку екатеринбургского лицея №110. Надзорное ведомство проверяло результат выполнения своего предписания, выданного в марте 2017 года.

Как стало известно "Уралинформбюро", руководство элитного учебного заведения не предотвратило проникновение и размножение в здании синатропных членистоногих, к которым в первую очередь относят тараканов. В отношении директора лицея Ирины Виноградовой составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе ранее проведенной проверки лицея по сигналу "Уралинформбюро", прокуратура выявила нарушения правил пожарной безопасности. Что не помешало начать там новый учебный год. В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес директора Виноградовой и начальника отдела надзорной деятельности и противопожарного режима по Октябрьскому району.

Следует отметить, что в марте 2017 года мэрия Екатеринбурга включила здание лицея №110 в список муниципальных школ, предназначенных к капремонту. На аукционе был выбран подрядчик на проектные работы, но о ремонте пришлось забыть. После начала работ по проектированию выяснилось, что здание нуждается в серьезной реконструкции

Проверка прокуратуры подтвердила, что городской департамент образования изначально неверно оценил состояние здания, построенного в 1951 году. Необходимость реконструкции чиновники признали только после начала работ. Проект реконструкции планируется выполнить лишь в 2021 году. Вопрос о безопасности нахождения учеников, среди которых значатся и дети екатеринбургских випов, в здании остается открытым.



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