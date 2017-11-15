Знатоков правил безопасности наградили пряниками.

15 ноября 2017 года сотрудники АО "Екатеринбурггаз" совместно с инспекторами МЧС провели рейд по обеспечению газовой безопасности в Кировском районе уральской столицы. Жителям домов по улице Технологической напомнили правила обращения с газовыми приборами и противопожарной безопасности. Потребителям вручили профилактические листовки, а самые ответственные жители получили фирменные имбирные пряники "Екатеринбурггаза" за добросовестность.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, дома для инспекции были выбраны неслучайно - в квартирах установлены газовые водонагреватели, при неправильной эксплуатации которых повышаются риски отравления угарным газом.

Мастер "Екатеринбурггаза" Татьяна Накапкина напоминала жителям о необходимости проверять тягу перед каждым использованием газовых приборов, открывать форточки, допускать специалистов в квартиры для проверки газового оборудования, а также каналов дымоудаления.

В ходе рейда было выявлено нарушение, влияющее на безопасное использование водонагревателя. Владелец одной из квартир установил патрубок, ведущий от водонагревателя к дымоходу, из алюминиевой фольги. Некачественный материал не выдерживает нагрузки, на нем образуются трещины, пропускающие угарный газ в квартиру. Нарушителю было предписано заменить патрубок в соответствии с техническими нормами.

Итоги рейда показали, что жители проверенных квартир знают основные правила безопасности, алгоритм действий в случае аварийной ситуации и телефоны экстренных служб.

Профилактические мероприятия проводились одновременно с плановым техобслуживанием дома. По закону водонагреватели и отопительные котлы должны осматриваться специалистами ежегодно. Однако проблема допуска газовиков к оборудованию остается по-прежнему актуальной.

Стоит отметить, что за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования, отказ в допуске представителя специализированной организации предусмотрена административная ответственность. Граждан ждут штрафы до 2 тысяч рублей, при повторном правонарушении - до 5 тысяч рублей. В случае аварии или возникновения угрозы вреда жизни или здоровью нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей.