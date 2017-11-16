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Прокуратура встала на сторону опеки в деле отрезавшей грудь екатеринбурженки 15 ноября в 18:59

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Лишенной приемных детей.

Прокуратура Свердловской области не нашла нарушений в действиях опеки, забравших у екатеринбурженки Юлии Савиновских двоих приемных детей после операции по удалению груди. Ответ ведомства на свой запрос опубликовал на личной странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, передает "Уралинформбюро".

"Прокуратура посчитала, что опека действовала законно, забрав детей у Юлии Савиновских. Ощущение абсурдности только усилилось. Мало ли кто какую операцию сделал. В ответе надзорного ведомства я не вижу разумного объяснения, в чем все-таки провинились Юля с мужем. "Наличие противоречий" не является конкретикой, на мой взгляд", – написал парламентарий (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В частности, в прокуратуре заявили, что опеку ранее уже проверяло районное ведомство по аналогичному обращению самой Юлии Савиновских. Были выявлены "противоречия между интересами подопечных и интересами опекуна", а оснований для реагирования не нашлось.

Стоит напомнить, что Общественная палата РФ осудила изъятие детей из семьи Савиновских. Туда удалившая грудь женщина пожаловалась на действия регионального минсоцполитики и незаконное расторжение договора опеки.

Двое приемных сыновей екатеринбурженки вернулись в детский дом из-за предположения органов соцзащиты, что Юлия Савиновских хочет сменить пол. Основанием для такого суждения послужила операция по удалению груди, а также блог, который женщина вела от имени трансгендера.

Ранее по теме:
Общественная палата осудила изъятие детей у отрезавшей грудь екатеринбурженки

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