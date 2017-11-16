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Свердловских дорожников выгнали в непогоду на региональные трассы15 ноября в 19:03

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Для борьбы со снегопадом.

Управление автомобильных дорог Свердловской области 15 ноября 2017 года выпустило предупреждение о возможном ухудшении погодных условий. От подрядных организаций, занимающихся содержанием сети региональных дорог, требуется принять меры для обеспечения своевременной уборки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным синоптиков, с 15 на 16 ноября на территории области прогнозируется выпадение обильных осадков в виде мокрого снега. Специалисты напоминают, что снежный покров ведет к снижению коэффициента сцепления автомобиля с дорогой, что, в свою очередь, может создать аварийно-опасные условия.

На предстоящие сутки перед дорожниками поставлены следующие задачи: организовать дежурства должностных лиц, обеспечить безупречную работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.

В ведомстве добавили, что Управлением дорог на региональных трассах размещено 48 комплексных автоматизированных постов дорожного контроля, которые фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части.

Кроме того, в случае обнаружения дороги с затрудненным проездом можно обратиться на "горячую линию" регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства по телефону: (343) 262-50-65. Диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями, собирает все поступающие замечания о состоянии дорог и организует их оперативное устранение.

Стоит отметить, что только за первую половину 15 ноября на территории Свердловской области в ДТП погибли 3 человека и 8 пострадали. ГИБДД региона рекомендует водителям изменить стиль вождения с учетом погодных и дорожных условий. Водителям-новичкам, со стажем менее двух лет, рекомендовано отказаться от руля и пересесть на общественный транспорт.

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