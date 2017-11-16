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Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной15 ноября в 20:05

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Идет оглашение приговора.

Железнодорожный городской суд Московской области 15 ноября 2017 года признал виновной Ольгу Алисову, насмерть сбившую шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе. Установлено, что женщина, управляя автомобилем в светлое время суток, наехала на ребенка. В настоящее время идет оглашение приговора. В ближайшее время суд озвучит наказание подсудимой, передает "Уралинформбюро".

Гособвинение настаивает на 3 годах лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Ольга Алисова попросила суд о снисхождении. "Моя дочь страдает. Прошу суд дать возможность воспитывать мою дочь хотя бы до ее 14-летия", — сказала Алисова в зале суда.

Свою вину женщина не признает, настаивая на том, что ехала небыстро, а сразу после ДТП вызвала скорую. Тем не менее, в решении судьи говорится о том, что Алисова совершила "преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости не менее 20 километров в час.

Трагедия произошла 23 апреля 2017 года. Мальчик шел с дедушкой домой после прогулки. В это время, по словам очевидцев, по двору промчалась иномарка. Машина протащила ребенка под днищем около 10 метров. Дошкольник скончался на месте.

Экспертиза показала, что в крови ребенка был алкоголь: 2,7 промилле, что соответствует бутылке водки. Более поздние экспертизы установили, что "пьяный" мальчик в момент аварии был трезвым. Судмедэксперту предъявлено обвинение в халатности.

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