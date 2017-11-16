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"Победа" разрешила проносить на борт ручную кладь любой массыСегодня в 08:13

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Но определенных размеров.

Авиакомпания "Победа" отменила ограничение по весу ручной клади, ранее составлявшее 5 килограммов.

Теперь в салон можно проносить багаж любой массы, но в пределах утвержденных габаритов – 36 сантиметров по длине, 30 сантиметров по ширине и 27 сантиметров по высоте, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, это именно те параметры, при соблюдении которых можно безопасно разместить в салоне всю ручную кладь при максимальной загрузке. Они были рассчитаны компанией Boeing.

Стоит отметить, что ограничения сняты не только в вопросе массы багажа, но и количества предметов ручной клади.

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