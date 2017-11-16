Россиян не впечатлили прелести "пельмешки" Юли МихалковойСегодня в 08:57
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Одна надежда - на экспертов.
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не сумела навязать борьбу в голосовании за звание самой сексуальной женщины России в 2017 году по версии журнала Maxim. Россияне поставили ее лишь на 54-е место, сообщает "Уралинформбюро".
В прошлом году народное голосование завершилось для Михалковой значительно позитивней. По мнению голосовавших, она должна была стать третьей, но эксперты оценили прелести "пельмешки" не так высоко, в итоговом рейтинге артистка заняла 44-е место.
В нынешнем году лидером народного голосования стала актриса Наталья Рудова. На второй строчке – певица Вера Брежнева, на третьей – модель Ирина Шейк.
ТОП самых сексуальных красоток России по версии Maxim будет представлен в декабрьском номере журнала.
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