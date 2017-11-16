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Экс-владелец "Уралкалия" избавился от да Винчи за рекордную суммуСегодня в 09:23

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После четырех лет владения.

Пермский олигарх и бывший хозяин "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев продал на аукционе Christie’s принадлежавшую ему картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Стартовая цена произведения искусства составила 100 миллионов долларов. После непродолжительных торгов картина была продана за 450 миллионов, став, таким образом, самой дорогой из когда-либо продававшихся на аукционах, передает "Уралинформбюро".

"Спаситель мира" - последнее полотно да Винчи, находящееся в частной коллекции. В 2013 году произведение искусства, долгое время считавшееся утраченным, приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Как следует из открытых источников, он заплатил за него 79 миллионов долларов.

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Экс-владелец "Уралкалия" избавляется от да Винчи

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