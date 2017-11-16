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Из российской армии выгоняют толстяковСегодня в 10:02

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С 3 и 4 степенью ожирения.

Российских военнослужащих, страдающих ожирением, проверят на пригодность к военной службе. Соответствующая информация содержится в приказе начальника отдела кадров Вооруженных Сил РФ Евгения Жаворонка, передает "Уралинформбюро".

Руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения предписывается составить списки военнослужащих, имеющих третью или четвертую степень ожирения, и направить мужчин на военно-врачебную экспертизу.

По результатам проверок бойцы, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, будут уволены. Военнослужащих с третьей степенью ожирения уберут подальше от передовой - их назначат на иные равные воинские должности.

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