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В уральский поселок Лесной пришел газСегодня в 10:02

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Для жителей это стало настоящим праздником.

Группа компаний "ГАЗЭКС" обеспечила газификацию поселка Лесной (Режевской городской округ). Общий объем инвестиций холдинга в проект составил около 40 миллионов рублей.

В рамках первого этапа газификации поселка, на который ушло 2 года, построено 4,8 километра газопроводов разного давления и установлен газорегуляторный пункт. Технологическая возможность подключения к газовым сетям появилась у 68 семей.

Пуски газа в домах у первых абонентов уже начались, сейчас готовы перейти на голубое топливо 26 домовладений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"Газификация поселка на этом не завершена, в рамках второй очереди возможность подключиться к газу получит еще около 40 семей", - отметил исполнительный директор - заместитель генерального директора холдинга "ГАЗЭКС" по Горнозаводскому округу Сергей Логинов.

Прокладка газопровода в поселок Лесной финансировалась по инвестиционной программе АО "ГАЗЭКС". На первую очередь строительства было направлено 34 миллиона рублей, второй этап обойдется в 6 миллионов рублей.

"Для нас это настоящий праздник! Мы так ждали газ. Теперь мне не придется 20 кубометров дров заготавливать, посчитайте, насколько сократились расходы! Теперь жить и радоваться", - делится впечатлениями один из жителей Лесного Валерий Сафаров.

Газификация Режевского городского округа будет продолжена.

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