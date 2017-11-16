ММК добавит зелени МагнитогорскуСегодня в 13:10
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Деревья везут из "Императорского питомника".
Магнитогорский металлургический комбинат выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев. Они будут высажены на территории города металлургов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
Пока в Магнитогорск поступила первая партия: 230 саженцев закуплены в "Императорском питомнике" Казани - одном из крупнейших в России. 80 семилетних сибирских елей уже обрели новый дом в восточной части улицы 50-летия Магнитки. В акции приняли участие работники муниципального Дорожного специализированного учреждения, активисты Общественной молодежной палаты при МГСД, а также представители Союза молодых металлургов ПАО "ММК".
Это не первая экологическая кампания, реализованная в Магнитогорске за последнее время при поддержке комбината. Нынешней осенью ММК профинансировал озеленительную акцию "Тысяча деревьев – детям". По 500 саженцев ясеня и остролистого клена украсили территории 43 детских садов и 34 школ. Затраты на покупку деревьев составили около 1,5 миллиона рублей, еще 600 тысяч ушло на проведение работ по высадке и поливу растений.
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