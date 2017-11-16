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Нижнетагильской думе запретили приватизировать газопроводыСегодня в 11:46

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Через суд.

Суд признал незаконным решение думы Нижнего Тагила о приватизации 200 километров сетей газоснабжения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, нарушения вскрылись во время проверки. Установлено, что в прогнозный план приватизации на 2017 года гордума включила 932 объекта сетей газоснабжения. Однако по закону эти объекты должны находиться в муниципальной собственности.

Районная прокуратура внесла протест депутатам. Те, в свою очередь, направили запрос в Госдуму РФ для получения заключения. В начале июня 2017 года председатель комитета по природным ресурсам нижней палаты парламента Николай Николаев направил письмо в адрес председателя тагильской гордумы. В нем он указал на обоснованность прокурорского протеста.

Однако, несмотря на полученное заключение, тагильские депутаты отклонили протест прокуратуры. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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