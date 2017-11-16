А представители агропрома останутся без работы.

К 2025 году в России самыми востребованными профессиями будут врач и медсестра. Об этом заявили участники международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен", проходящей 16 ноября в Екатеринбурге, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По мнению экспертов, безработица ожидается в агропромышленном комплексе, торговле и логистике, где на смену живым работникам придут роботы.

"Безработица – это результат технического прогресса и носит исторических характер. В течение последних 30 лет крупные предприятия освобождаются от рабочих, заменяя их современным и высокотехнологичным оборудованием", - пояснил профессор департамента прикладной экономики НИУ "Высшая школа экономики" Марек Домбровски.

Дефицит кадров прогнозируется в строительной и транспортной сферах, на рынке услуг (в гостиничном и ресторанном бизнесе), а также в здравоохранении. Остро будет не хватать врачей, в частности узких специалистов, а также медсестер и санитарок, заменить которых не смогут даже самые передовые технологии.

Впрочем, дефицит медицинских кадров не грозит Свердловской области. Такое мнение на состоявшемся сегодня же в Уральском медуниверситете заседании Совета руководителей медицинских организаций выразили его участники. По их оценкам, к 2025 году Средний Урал не будет нуждаться в специалистах в белых халатах. При этом, как отметил и.о. министра здравоохранения региона Игорь Трофимов, нынешнюю ситуацию назвать идеальной нельзя.

"Мы должны помогать УГМУ, а университет должен помогать нам. Одна из главных задач, которую перед нами ставит губернатор Евгений Куйвашев – подготовка кадров и преодоление кадрового дефицита. Сегодня не хватает врачей, узких специалистов, участковых. Поэтому мы здесь чтобы совместно решить эту острую проблему", – подчеркнул Трофимов.

И.о. ректора УГМУ Ольга Ковтун, в свою очередь, заметила, что подготовка кадров должна вестись с прицелом на будущее. "Перед университетом появляется новая задача – трансформироваться в зону опережающего развития и создания инноваций, то есть готовить специалистов для рынков медицины будущего. Это центр превосходства в области подготовки конкурентоспособных специалистов, разработки прикладных наукоемких технологий, внедрения инновационных решений в практическую медицину и биомедицинский сектор реальной экономики", – заявила она.