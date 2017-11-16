И расплатиться банковской картой.

В екатеринбургских магазинах и аптеках нельзя расплатиться банковской картой из-за перебоев со связью. О проблемах в микрорайоне Вторчермет "Уралинформбюро" сообщили горожане. Кроме сложностей с оплатой, екатеринбуржцы не могут приобрести алкогольную продукцию: нет связи с системой ЕГАИС.

В технической поддержке телекоммуникационной компании "УралВЭС", занимающейся обслуживанием как раз магазинов и аптек, заявили, что причина перебоев – сломавшееся оборудование.

В компании отметили, что в сейчас специалисты уже меняют неисправную технику на новую. Устранить неполадки пообещали в ближайшее время.

Стоит отметить, что перебои со связью наблюдались в торговых точках и других районов города.