Туристический рекорд побит.

Самым популярным международным направлением аэропорта Кольцово остается Анталья. За десять месяцев 2017 года в уральской авиагавани обслужили более полумиллиона пассажиров, путешествующих по этому направлению.

"Это является рекордным показателем за всю историю полетов в Кольцово. Предыдущий рекорд 2014 года превышен на 41%. Тогда пассажиропоток в Анталью не дотянул до 375 тысяч человек", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта.

В ТОП-10 зарубежных направлений Кольцово также вошли Ларнака, Дубай, Прага, Душанбе, Нячанг, Пекин, Санья, Ош и Даламан. Международные перевозки выросли на 71% к показателю 2016 года.

Всего уральская авиагавань обслужила с января по ноябрь 4,5 миллиона человек, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% выше среднеотраслевого показателя. В пятерку самых популярных внутренних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Симферополь.