Достигшими 13 лет.

Во Франции возраст сексуального согласия могут снизить на два года - до 13 лет. Подготовка соответствующего законопроекта уже началась, пишет The Local.

Разговоры о потенциальном понижении планки появились после оправдания судом двоих 28-летних мужчин, имевших половые контакты с 11-летними девочками. Один из них в сентябре заманил ребенка к себе домой обещаниями "научить целоваться" и надругался над гостьей. Родные девочки и юристы требовали признать подсудимого насильником, говоря что его жертва была "парализована" от страха и "неспособна защитить себя". Однако прокуроры предъявили мужчине обвинение только в сексуальном надругательстве над несовершеннолетним, передает "Уралинформбюро".

По законам Франции изнасилованием считается только половой контакт без обоюдного согласия, если присутствуют принуждение, угроза, насилие и неожиданность.

Согласно новому законопроекту, преступлением будет считаться любой половой контакт с ребенком младше 13 лет. По словам государственного секретаря Франции по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа, порог презумпции несогласия должен быть в интервале от 13 до 15 лет.