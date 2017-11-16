С вылетом из Екатеринбурга.

"Уральские авиалинии" разработали особые тарифы для ценящих свое время, комфорт и деньги. Теперь билет на самолет можно приобрести по цене почти равной стоимости проезда в железнодорожном купе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Полет из Екатеринбурга в Красноярск обойдется от 1 500 рублей (в одну сторону, с учетом всех сборов). От 3 500 рублей будет стоить путешествие в Санкт-Петербург или Ростов. В Сочи - от 5 500 рублей, в МинВоды - от 5 850, а в Краснодар - от 6 850 рублей. Перелет из уральской столица в Читу выльется минимум в 8 500 рублей.

Более подробную информацию о направлениях, тарифах, специальных предложениях, правилах провоза багажа и ручной клади можно получить на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр по телефону 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-октябрь 2017 года. За 10 месяцев услугами компании воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов 43 лайнера (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).