Лучших выбирали среди 58 участников.

14-15 ноября 2017 года АО "Транснефть – Сибирь" провело в Тюмени первый тур II международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть". В конкурсе приняли участие 58 сотрудников филиалов компании младше 30 лет.

Конкурсная комиссия, в которую вошли главные специалисты аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь", рассмотрела 52 научно-практические работы. Они были посвящены строительству и эксплуатации трубопроводов, автоматизации систем управления и связи, экономике и безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Среди приоритетных тем жюри отметило проекты, направленные на совершенствование методов диагностики и ремонта магистральных нефтепроводов и резервуаров, снижение энергоемкости производственных процессов.

Победителем был назван инженер Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) Тимур Гарифуллин с "Разработкой конструкции и технологии производства сборного рабочего колеса магистральных насосов". На втором месте – работа инженера Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Олега Киргизова "Разработка проекта системы компаундирования нефти". Третье место занял инженер Специализированного транспортного предприятия Максим Колбин с проектом "Интеграция результатов тестирования по безопасности дорожного движения для получения многофакторного рейтинга водителей в ППДК (подсистема планирования эксплуатации транспортных средств, автоматизированного обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования ГЛОНАСС)".

Лучшая работа среди студентов Тюменского индустриального университета оказалась у Владислава Шеломенцева. Юноша получил приз, диплом и денежную премию.

В церемонии награждения победителей приняли участие главный инженер АО "Транснефть – Сибирь" Ривхат Аптразаков и председатель объединенной профсоюзной организации предприятия Евгений Кирьянов.

Международная научно-техническая конференция среди молодежи проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.