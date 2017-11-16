В Тюмени назвали победителей первого тура молодежной МНТК "Транснефти"Сегодня в 17:01
- Текст
Лучших выбирали среди 58 участников.
14-15 ноября 2017 года АО "Транснефть – Сибирь" провело в Тюмени первый тур II международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть". В конкурсе приняли участие 58 сотрудников филиалов компании младше 30 лет.
Конкурсная комиссия, в которую вошли главные специалисты аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь", рассмотрела 52 научно-практические работы. Они были посвящены строительству и эксплуатации трубопроводов, автоматизации систем управления и связи, экономике и безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Среди приоритетных тем жюри отметило проекты, направленные на совершенствование методов диагностики и ремонта магистральных нефтепроводов и резервуаров, снижение энергоемкости производственных процессов.
Победителем был назван инженер Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) Тимур Гарифуллин с "Разработкой конструкции и технологии производства сборного рабочего колеса магистральных насосов". На втором месте – работа инженера Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Олега Киргизова "Разработка проекта системы компаундирования нефти". Третье место занял инженер Специализированного транспортного предприятия Максим Колбин с проектом "Интеграция результатов тестирования по безопасности дорожного движения для получения многофакторного рейтинга водителей в ППДК (подсистема планирования эксплуатации транспортных средств, автоматизированного обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования ГЛОНАСС)".
Лучшая работа среди студентов Тюменского индустриального университета оказалась у Владислава Шеломенцева. Юноша получил приз, диплом и денежную премию.
В церемонии награждения победителей приняли участие главный инженер АО "Транснефть – Сибирь" Ривхат Аптразаков и председатель объединенной профсоюзной организации предприятия Евгений Кирьянов.
Международная научно-техническая конференция среди молодежи проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:10
У правительства России закончились деньги на выплату пенсий
Заявил Кудрин.Сегодня в 17:01
В Тюмени назвали победителей первого тура молодежной МНТК "Транснефти"
Лучших выбирали среди 58 участников.Сегодня в 16:54
70 тысяч свердловчан эвакуированы из-за сообщений о терактах
Возбуждено 53 уголовных дела.Сегодня в 16:48
Павлодарца обвиняют в изнасиловании 81-летней пенсионерки
Он - под подпиской о невыезде.Сегодня в 16:43
В Екатеринбурге поделили "золото" между Томском и Казанью
В конкурсе лучших городских стратегий.Сегодня в 16:20
Два киргиза убили соседа за приставания к женщине
Мужчины признались в содеянном.Сегодня в 16:19
Французы готовы узаконить секс с детьми
Достигшими 13 лет.Сегодня в 16:17
Германия не помешает России побороться за дополнительные миллионы на ЧМ-2018
Объявлены корзины для жеребьевки турнира.Сегодня в 16:17
В борьбу за ЭКСПО-2025 вступят свердловские камнерезы и ювелиры
Выставка пройдет в Париже.Сегодня в 15:44
Предприимчивые узбечки торговали новорожденными
Детей выкупали до появления на свет.Сегодня в 15:42
Швырнувшую стул в полицейского свердловчанку отправили в колонию
Почти на два года.Сегодня в 15:37
Запуск нового АНГЦ на ММК стал "Событием года"
Диплом вручили в Москве.Сегодня в 15:31
Медведь разорвал ямальца и утащил останки в берлогу
Мужчину искали больше недели.Сегодня в 15:29
Уральцы атаковали Анталью
Туристический рекорд побит.Сегодня в 15:21
На "Карабашмеди" будут вдвое быстрее разливать черновую медь
Благодаря новой линии.
Главные новости
- Сегодня в 17:10У правительства России закончились деньги на выплату пенсий
- Сегодня в 16:5470 тысяч свердловчан эвакуированы из-за сообщений о терактах
- Сегодня в 14:30К 2025 году в России наступит дефицит медицинских кадров
- Сегодня в 13:34Таможенник Терещенко дает бабло
- Сегодня в 12:12Екатеринбургским чиновникам придется стереть выделенные полосы
Аналитика
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.