Меньше чем через год.

К осени 2018 года в Коркино начнет работу многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с открытой спортивной ареной. Проект Русской медной компании по его строительству обсуждался на заседании Инвестиционного совета при губернаторе Челябинской области 16 ноября 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, спорткомплекс будет включать здание площадью 2 500 квадратных метров и открытую арену площадью 6 000 "квадратов". В закрытой части разместятся залы дзюдо, бокса и фитнеса, баскетбольная площадка, тренажерный зал и административный блок. На открытой площадке оборудуют беговые дорожки с профессиональным покрытием, workout и детскую площадки, а также трибуны на 250 мест.

Ввести ФОК в эксплуатацию планируется осенью будущего года. Объем инвестиций в проект оценивается в 220 миллионов рублей.

Глава Южного Урала Борис Дубровский оценил предложенный РМК план строительства ФОКа в Коркино как "инвестпроект с высокой степенью социальной значимости", который будет способствовать популяризации массового спорта.

"Помимо обеспечения современных комфортных условий для занятий физкультурой и спортом для жителей Коркинского района наша инициатива позволит создать несколько десятков новых рабочих мест, а объем дополнительных налоговых отчислений превысит 6 миллионов рублей с 2019 года", - отметил генеральный директор АО "Томинский ГОК" Валерий Улановский.

ФОК в Коркино станет практически полным аналогом спорткомплекса в Карабаше. Последний 18 сентября 2017 года торжественно открыли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председателя совета директоров РМК Игорь Алтушкин.