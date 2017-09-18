×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Коркино появится новый спорткомплексСегодня в 17:49

  • Текст

Меньше чем через год.

К осени 2018 года в Коркино начнет работу многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с открытой спортивной ареной. Проект Русской медной компании по его строительству обсуждался на заседании Инвестиционного совета при губернаторе Челябинской области 16 ноября 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, спорткомплекс будет включать здание площадью 2 500 квадратных метров и открытую арену площадью 6 000 "квадратов". В закрытой части разместятся залы дзюдо, бокса и фитнеса, баскетбольная площадка, тренажерный зал и административный блок. На открытой площадке оборудуют беговые дорожки с профессиональным покрытием, workout и детскую площадки, а также трибуны на 250 мест.

Ввести ФОК в эксплуатацию планируется осенью будущего года. Объем инвестиций в проект оценивается в 220 миллионов рублей.

Глава Южного Урала Борис Дубровский оценил предложенный РМК план строительства ФОКа в Коркино как "инвестпроект с высокой степенью социальной значимости", который будет способствовать популяризации массового спорта.

"Помимо обеспечения современных комфортных условий для занятий физкультурой и спортом для жителей Коркинского района наша инициатива позволит создать несколько десятков новых рабочих мест, а объем дополнительных налоговых отчислений превысит 6 миллионов рублей с 2019 года", - отметил генеральный директор АО "Томинский ГОК" Валерий Улановский.

ФОК в Коркино станет практически полным аналогом спорткомплекса в Карабаше. Последний 18 сентября 2017 года торжественно открыли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председателя совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×