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Макаровский мост в Екатеринбурге закроют на 5 месяцевСегодня в 19:55

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Из-за снега.

В Екатеринбурге ограничат движение по Макаровскому мосту с 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года. Это связано с необходимостью вывозить снег.

"Жлезнодорожное ДЭУ будет закрывать движение автотранспорта по улице Челюскинцев, от Гражданской до Бориса Ельцина, с 00.00 до 05.00", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

Объезд будет организован по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Следует напомнить, что мост через Исеть для всех видов транспорта закрыли 7 октября. Автомобильное движение по нему открыли 24 октября.

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