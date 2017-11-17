Поездка в плацкарте обходится россиянам дороже перелетаСегодня в 10:13
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Выявила ФАС.
Путешествие в плацкартном вагоне по ряду российских направлений обходится дороже перелета. К такому выводу пришли специалисты Федеральной антимонопольной службы, сравнив стоимость авиа - и железнодорожных билетов на одну и ту же дату, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Например, добраться из Москвы в Сургут самолетом на 150 рублей дешевле, чем нефирменным плацкартом, а выигрыш во времени составляет 43 часа. Авиапутешествие из столицы в Новосибирск оказалось на 100 рублей дешевле железнодорожного, временная экономия при этом - 44 часа.
При этом по ряду направлений авиакомпании продолжают снижать расценки. Так, 16 ноября "Уральские авиалинии" объявили о том, что билеты на ряд рейсов теперь можно купить дешевле, чем стоит поездка в купированном вагоне.
Естественно, в такой ситуации пассажиры предпочитают перелеты поездке в некомфортных условиях - в плацкартных вагонах без биотуалетов, душа и кондиционеров. Однако Федеральная пассажирская компания не стремится взять на вооружение стратегию авиаперевозчиков: обновить парк, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых услуг в целом.
"Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. ФПК же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны", - отмечал ранее замруководителя ФАС Александр Редько. По его словам, загрузка в плацкарте составляет 74%, в общих вагонах - менее 50%.
"Провозные емкости не загружены большую часть года. В 2010 году ФПК перевозили в плацкарте 75 миллионов пассажиров, а в 2017 году на 14 миллионов меньше", - подчеркнул Редько. Только за минувший год одна из авиакомпаний "оттянула" на себя 4 миллиона путешественников.
При этом на 2018 год ФПК запросила повышение тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах на 3,8% и приостановила продажу билетов. В ФАС аппетиты железнодорожников поумерили, одобрив "нулевую" индексацию, и возобновили продажу проездных документов. ФПК же рекомендовано установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования, ввести помаршрутный учет расходов, сократить траты и повысить качество услуг. А там, глядишь, и люди потянутся...
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