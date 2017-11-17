В России создают управляемый силой мысли автомобильСегодня в 10:10
- Текст
Презентация состоится в декабре.
13 декабря на выставке "Вузпромэкспо-2017" будет презентован первый российский автомобиль, управляемый силой мысли. Разработкой проекта занимаются специалисты Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.
Как пишет "Российская газета", транспортное средство будет оснащено системой регистрации сигналов головного мозга разной модальности. Посредством нее будет определяться вариант движения машины, о котором подумал водитель.
Автомобиль, в первую очередь, предназначен для граждан маломобильной категории. Его планируют оснастить электрической силовой установкой. В серийное производство машина предположительно будет запущена через 3 года.
Стоимость нейроавто составит от 550 000 до 990 000 рублей, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:36
Екатеринбургский лесопарк лишился деревьев
Аварийных и больных.Сегодня в 10:30
Известный российский актер дебютирует в смешанных единоборствах на челябинском ринге
Его секундантом будет главный каскадер России.Сегодня в 10:19
Отчим-мигрант надругался над 11-летней падчерицей
И не признал вину.Сегодня в 10:13
Поездка в плацкарте обходится россиянам дороже перелета
Выявила ФАС.Сегодня в 10:10
В России создают управляемый силой мысли автомобиль
Презентация состоится в декабре.Сегодня в 10:08
Вьетнамскую школьницу убила зарядка от iPhone
Она задела провод во сне.Сегодня в 10:04
Уик-энд на Среднем Урале будет скользким
Спасибо холодным ночам.Сегодня в 09:53
Казахстанская школьница стала инвалидом из-за недосмотра учителей
Девочка обварилась кипятком во время учебы.Сегодня в 09:46
"Рэмбо" обвинили в изнасиловании 16-летней девушки
В Лас-Вегасе.Сегодня в 09:21
Харизматичный рецидивист из Прикамья соблазняет жертв песнями Наташи Королевой
Он носит с собой микрофон.Сегодня в 09:02
Рекламный креатив: маразм + позитив
А вас легко "развести"?Сегодня в 08:49
Медикам Екатеринбурга на треть увеличили зарплату
За год.Сегодня в 08:44
На Южном Урале сержант Росгвардии посадил на цепь 13-летнего брата
Чтобы он не уходил из дома.Сегодня в 08:21
Траур в Марий Эл: в столкновении микроавтобуса и лесовоза погибли 15 человек
Возбуждено уголовное дело.16 ноября в 19:55
Макаровский мост в Екатеринбурге закроют на 5 месяцев
Из-за снега.
Главные новости
- Сегодня в 10:13Поездка в плацкарте обходится россиянам дороже перелета
- Сегодня в 10:04Уик-энд на Среднем Урале будет скользким
- Сегодня в 09:21Харизматичный рецидивист из Прикамья соблазняет жертв песнями Наташи Королевой
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
- 16 ноября в 19:13Билеты на матчи мундиаля в Екатеринбурге в продаже закончились
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.