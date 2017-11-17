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В России создают управляемый силой мысли автомобильСегодня в 10:10

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Презентация состоится в декабре.

13 декабря на выставке "Вузпромэкспо-2017" будет презентован первый российский автомобиль, управляемый силой мысли. Разработкой проекта занимаются специалисты Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.

Как пишет "Российская газета", транспортное средство будет оснащено системой регистрации сигналов головного мозга разной модальности. Посредством нее будет определяться вариант движения машины, о котором подумал водитель.

Автомобиль, в первую очередь, предназначен для граждан маломобильной категории. Его планируют оснастить электрической силовой установкой. В серийное производство машина предположительно будет запущена через 3 года.

Стоимость нейроавто составит от 550 000 до 990 000 рублей, передает "Уралинформбюро".

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