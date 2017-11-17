Спасибо холодным ночам.

Грядущие выходные в Свердловской области порадуют снегом и теплой погодой. Однако ложкой дегтя станут морозные ночи - местами столбики термометров опустятся до минус 14 градусов, а значит, на подтаявших днем дорогах образуется гололедица. Водителям стоит быть осторожнее, особенно в дальних поездках.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем 17 ноября ожидается до 2 градусов ниже нуля, ночью пройдет снег. В последующие два дня потеплеет до нуля, осадки местами сохранятся, по ночам - минус 4-9 градусов. Ветер преимущественно западный с порывами до 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге днем в пятницу воздух прогреется до минус 2 градусов, начнется снег, который будет идти и на следующий день. Днем в субботу потеплеет до минус 1 градуса, а в воскресенье - до нуля. Ночью ожидается до 5 градусов ниже нуля.