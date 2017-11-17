×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уик-энд на Среднем Урале будет скользкимСегодня в 10:04

  • Текст

Спасибо холодным ночам.

Грядущие выходные в Свердловской области порадуют снегом и теплой погодой. Однако ложкой дегтя станут морозные ночи - местами столбики термометров опустятся до минус 14 градусов, а значит, на подтаявших днем дорогах образуется гололедица. Водителям стоит быть осторожнее, особенно в дальних поездках.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем 17 ноября ожидается до 2 градусов ниже нуля, ночью пройдет снег. В последующие два дня потеплеет до нуля, осадки местами сохранятся, по ночам - минус 4-9 градусов. Ветер преимущественно западный с порывами до 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге днем в пятницу воздух прогреется до минус 2 градусов, начнется снег, который будет идти и на следующий день. Днем в субботу потеплеет до минус 1 градуса, а в воскресенье - до нуля. Ночью ожидается до 5 градусов ниже нуля.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×