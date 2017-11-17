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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:00

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По версии "Уралинформбюро".

1. 400 миллионов за спасителя

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's за 400 миллионов долларов. Это новый рекорд стоимости среди произведений искусства. Торги длились почти полчаса, после последнего удара молотка раздались бурные аплодисменты.

2. И в лаве не горит

Удивительную работоспособность и жаропрочность продемонстрировала камера GoPro экскурсовода по гавайскому вулкану Эрика Шторма. Мужчина решил заснять поток лавы и положил гаджет в одну из трещин, забыв про него.

Каково было его удивление, когда он обнаружил, что камера не просто уцелела, но и засняла момент затопления лавой и возгорания. Оббив с защитного чехла остатки лавы, Эрик обнаружил, что устройство продолжает работать, а записи на карте целы и невредимы.

3. Сквозь молнию

При взлете из амстердамского аэропорта Скипхол лайнер KLM, направлявшийся в Лиму, "насквозь" пронзила молния. Разряд ударил в Boeing 777-300 в районе кабины и вышел из левого крыла. Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

4. Керлинг по-дальневосточному

Выпавший 17 ноября во Владивостоке снег стал, как водится в России, полной неожиданностью. Дороги превратились в каток, а на крутых улочках города развернулись настоящие автопобоища. Машины, будучи не в силах подняться в горку по гололеду, съезжают обратно, "собирая" на своем пути все и вся.

Стоит отметить, что день жестянщика после сильного снегопада 17 ноября отмечали и на Урале. Екатеринбург из-за многочисленных ДТП и наледи на проезжей части встал в пробках. В соседнем Челябинске из-за перепада температур дороги тоже превратились в каток.

5. А ты спаси слона...

Операция по спасению слонихи в индийской деревне Сурайпур длилась полтора дня. Животное упало в пустой колодец и не смогло самостоятельно выбраться из него. Местные жители сначала решили прокопать лаз из ямы с помощью экскаватора. Однако травмированная великанша была не в состоянии передвигаться. Тогда к ее спасению подключили подъемные краны.

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