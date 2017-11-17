Российские ученые готовят к испытаниям новую вакцину от туберкулезаСегодня в 11:23
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Клиническим.
В России разрабатывают новую вакцину против туберкулеза, которая должна стать альтернативой БЦЖ. В ее основе - белки TB10.4 и Ag85B, созданные вне живого организма методами генной инженерии и биотехнологии, пишут "Известия".
Работу ведут ученые Государственного НИИ особо чистых препаратов ФМБА. Доклинические исследования препарата показали, что его эффективность выше, чем у БЦЖ. При применении вакцины не возникают такие побочные эффекты, как аутоиммунные заболевания, в частности артриты. В ближайшее время, после одобрения Минздрава, ученые планируют перейти к клиническим испытаниям, которые, как предполагается, займут два года.
"Для производства нашей вакцины не требуется работа с живыми бактериями туберкулеза. Таким образом, она имеет более низкий класс опасности", - отметил директор НИИ Юрий Васильев.
Сегодня единственная зарегистрированная и разрешенная к применению вакцина против туберкулеза - БЦЖ, полученная на основе живой бактерии. Введение этого препарата имеет побочные эффекты, что заставляет ученых создавать новые вакцины для профилактики опасного заболевания.
По данным Роспотребнадзора, первичная заболеваемость активными формами туберкулеза в России в 2016 году составила почти 50 тысяч случаев (33,42 на 100 тысяч населения). По словам главного внештатного детского фтизиатра Минздрава РФ Валентины Аксеновой, основная заслуга БЦЖ — то, что у нас почти нет смертности от туберкулеза.
В Свердловской области в 2016 году было выявлено 3 753 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, передает "Уралинформбюро". Показатель заболеваемости составил 92,05 случая на 100 тысяч человек. Несмотря на то, что по сравнению с 2015-м годом показатель первично выявленных случаев заражения снизился на 6%, показатель заболеваемости в регионе выше, чем по стране в 1,8 раза. За 10 лет смертность от туберкулеза на Среднем Урале удалось снизить почти на 79%.
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